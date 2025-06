Corinthians e Palmeiras jogarão sete vezes em 2025, maior marca do século

Corinthians e Palmeiras farão, em 2025, o maior número de clássicos entre si no século 21. Ao todo, serão sete confrontos oficiais na temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, em sua coluna no UOL.

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil definiu mais dois encontros entre os rivais. Assim, o total de partidas subiu para sete. Esse número supera todas as temporadas desde 2000, quando também houve sete confrontos.

O recorde absoluto ocorreu em 1999, com oito duelos históricos. Naquele ano, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em jogos decisivos, como a final do Campeonato Paulista (as embaixadinhas de Edilson) e as quartas de final da Libertadores (a consagração de São Marcos). Além disso, o Alviverde aplicou uma goleada por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro.

Em 2025, os clubes já disputaram quatro partidas. Dois empates aconteceram no Campeonato Paulista. Sobre as vitórias, o Corinthians venceu o primeiro jogo da final estadual, enquanto o Palmeiras triunfou no Brasileirão.

Os próximos três clássicos já têm data marcada. O primeiro será no dia 30 de julho, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Itaquera. Logo depois, em 4 de agosto, ocorrerá a decisão no Allianz Parque. Por fim, em 30 de agosto, haverá mais um confronto em Itaquera, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

De acordo com PVC, desde 2000, os dois times nunca mais se enfrentaram tantas vezes em uma mesma temporada. Até então, o número variava entre uma e cinco partidas anuais.

