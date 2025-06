Presidente do Corinthians relata conversa com torcedores e promete blindagem contra empresários

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se pronunciou após a invasão de torcedores organizados ao Parque São Jorge, nesta terça-feira (03). O dirigente relativizou a situação e destacou um clima de tranquilidade e diálogo no local.

Para atender uma das demandas dos torcedores, Stabile prometeu aumentar a segurança no CT da base, que fica anexado ao CT Joaquim Grava. O motivo? Evitar a presença de empresários e o excesso de acordos no local. Ano passado, cerca de 80 jogadores chegaram ao clube por meio de parcerias, como defendia o ex-presidente Augusto Melo.

“A segurança estamos reforçando no CT da base para que nenhum empresário entre no CT da base porque nós não podemos mais aceitar empresários no CT da base, todas as negociações da base serão feitas no Parque São Jorge com testemunha do jurídico. Nenhum empresário irá entrar na base, está cancelado. Não aceitamos qualquer tipo de conversa lá”, afirmou.

Stabile negou que houve uma invasão nesta terça no Parque São Jorge. O presidente interino enfatizou que o clube sofreu apenas uma invasão no último sábado (31), quando Augusto Melo e apoiadores entraram na sala da presidência para retomar o comando do Corinthians.

“Não é segunda invasão, nós tivemos uma invasão no sábado. Hoje eles vieram para conversar, trouxeram as reivindicações do que eles querem e nós estamos aqui para atender todos os seguidores do Corinthians, inclusive vocês da imprensa que estão aqui aguardando todo esse tempo, temos que estar à disposição. Quem quer ser presidente do Corinthians precisa saber que isso acontece normalmente”, ressaltou.

