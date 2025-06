Santos avalia proposta por Matko Miljevic, destaque do Huracán

O Santos avalia uma proposta pelo meia Matko Miljevic, atualmente no Huracán. O jogador é um dos desejos do novo CEO Alexandre Mattos, que recentemente deixou o Cruzeiro para assumir a gestão santista. Contudo, a negociação enfrenta a concorrência do River Plate, também interessado no atleta, conforme divulgado pelo Diário do Peixe.

No último domingo (01), Matko foi titular na derrota do Huracán para o Platense por 1 a 0, no Estadio Único Madre de Ciudades, resultado que deu ao adversário o título inédito do Torneo Apertura.

Matko Miljevic tem múltiplas nacionalidades

Matko Miljevic nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas possui pais argentinos e descendência croata-bósnia pelo avô. A diversidade cultural influenciou diretamente a pronúncia de seu nome. O jogador já defendeu as seleções de base da Argentina, nas categorias Sub-16 e Sub-18, além de ter representado as equipes Sub-20 e principal dos Estados Unidos.

A carreira profissional de Matko começou no Boca Juniors, embora tenha sido efetivamente revelado pelo Argentinos Juniors, onde marcou um gol em 15 partidas. Em seguida, transferiu-se para o CF Montreal, acumulando 45 jogos, três gols e quatro assistências. No entanto, o contrato foi encerrado após sua participação irregular em um torneio amador no Canadá, quando utilizou nome falso e se envolveu em um episódio de agressão, resultando em suspensão vitalícia da liga.

Na última temporada, Matko atuou pelo Newell’s Old Boys, com dois gols e uma assistência em 25 jogos. Pelo Huracán, participou de 24 partidas, com cinco gols e cinco assistências. Além disso, em janeiro deste ano, defendeu a seleção dos Estados Unidos em amistosos contra Costa Rica e Venezuela, marcando um gol em duas apresentações.

