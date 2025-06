Seleção Brasileira desembarca em Guayaquil para estreia de Ancelotti

Carlo Ancelotti vai estrear no comando da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira desembarcou na noite desta terça-feira (3), em Guayaquil, no Equador, para a estreia de Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador italiano chegou para o lugar de Dorival Júnior e anunciado após o fim da temporada europeia, quando se despediu do Real Madrid. O Brasil enfrenta os equatorianos na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental, pela 15ª rodada das Eliminatórias.

O técnico Carlo Ancelotti ainda vai comandar o último treino antes da estreia nesta quarta-feira (4), no palco da partida. O treinador, assim, vai definir a escalação. Na última atividade antes do embarque para o Equador, o italiano montou o time com novidades como Alexsandro na zaga e Estêvão no ataque, além de retornos como Casemiro e Richarlison.

O Brasil pode confirmar a vaga para a Copa do Mundo 2026 já nesta Data Fifa. Afinal, está na quarta colocação com 21 pontos e pode garantir a classificação mesmo em caso de tropeços. Depois do jogo contra o Equador, a Seleção Brasileira ainda enfrenta o Paraguai, dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Primeiro lote esgotado para jogo da Seleção contra o Paraguai

O primeiro lote de ingressos para a partida entre Brasil e Paraguai, no próximo dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias, esgotou. Afinal, a fila virtual chegou a ter 107 mil pessoas aguardando simultaneamente, com picos de 50 mil compradores ativos ao mesmo tempo, de acordo com a CBF.

Alguns ingressos ainda estão com compras em processo de confirmação. Caso não sejam efetivadas, serão disponibilizados novamente, com preços a partir de R$ 100. Assim, a CBF vai disponibilizar mais ingressos nos próximos dias. Os ingressos estão à venda na plataforma online Bilheteria Digital (clique aqui e saiba mais).

