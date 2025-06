Marcos Braz explica ida para o Remo e relembra trajetória no Flamengo: ‘Experiente na adversidade’

Com passagem marcada por títulos em larga escala no Flamengo, Marcos Braz chegou ao Remo com a missão de devolver o clube à Série A do Brasileiro após 31 anos. Nesta terça-feira (3), ele foi apresentado como o novo executivo de futebol do Leão do Norte.

Distante do futebol desde que fechou sua segunda passagem pelo clube carioca, no fim do ano passado, Braz afirmou que o projeto e a identificação com o estado do Pará foram cruciais para a decisão.

“Quero deixar claro que tenho uma relação antiga com o estado do Pará. Talvez as pessoas possam achar que eu esteja dizendo isso para ser politicamente correto, mas quem me conhece sabe que não sou assim. Tenho amigos aqui, que não são da diretoria do Remo, e sim amigos antigos. Mas sempre tive relação com a cidade, sempre vim para cá. A grandeza do projeto e, principalmente, as pessoas envolvidas”, iniciou.

Braz terá pela frente um cenário completamente diferente ao que vivia no Rio de Janeiro no âmbito financeiro. O dirigente, contudo, assegura estar preparado para a nova realidade. Ele, aliás, aproveitou para recordar as dificuldades com as quais se deparou em sua passagem inicial pelo Ninho do Urubu, entre os anos de 2004 e 2009.

Braz chega em momento de alerta

Apesar das adversidades fora de campo, Marcos Braz deu sua parcela de contribuição para Flamengo colocar fim a uma seca de 18 anos sem título do Campeonato Brasileiro.

Ao retornar em 2019 já com o clube em excelente estrutrura, desfrutou de conquistas de peso, como duas Libertadores, duas Recopas Sul-Americana, dois Brasileiros, diuas Copas do Brasil e quatro Estaduais.

“Quero fazer uma lembrança importante: trabalhei em dois Flamengos. Primeiro, no Flamento todo poderoso do mercado e trabalhei lá atrás. Em 2009, que era outro orçamento, outro Flamengo, o que foi campeão brasileiro depois de 18 anos. Eu tinha 36 anos, e havia um jogador mais velho do que eu. Trabalhei na adversidade também no Flamengo, com salários atrasados, com situações adversas”, recordou.

“Quem vê minha imagem hoje atrelada somente ao Flamengo robusto, com orçamento poderoso, talvez não conheça o Marcos Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderiam custar muito em relação a aquisição deles. Acho que tenho uma experiência de adversidade. Não que a gente esteja nesse estágio, o Remo está com salários em dia, todos compromissos em ordem, mas para quem acha que só estou acostumado a trabalhar em um tipo de Flamengo não é verdade, eu estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de mercado”, encerrou Braz.

Apesar do otimismo pela chegada do novo dirigente, o momento requer atenção. Isso porque o Remo não vence há três jogos e, assim, aparece na sexta posição da Segundona do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, um a menos do que o Cuiabá, que fecha o G4.

