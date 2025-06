Mundial de Clubes: confira datas e horários dos jogos da fase de grupos

Taça do Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Vai começar, a partir de 14 de junho, o Mundial de Clubes 2025, ou a, como prefere a entidade, a Copa do Mundo de Clues da Fifa. A competição, que será realizada nos Estados Unidos vai reunir 32 agremiações de todo o planeta, campeões em suas confederações. Os jogos vão acontecer até 13 de julho, nos Estados Unidos. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros no torneio.

Todavia, entre as principais potências europeias, destacam-se Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea e o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

O jogo de abertura ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 14. O Inter Miami, dos times do país anfitrião, enfrenta o Al Ahly, maior campeão da África, às 21h (horário de Brasília). A seguir, confira a tabela completa de datas e horários da fase de grupos.

Mundial de Clubes 2025: veja datas e horários* da fase de grupos

(*) Horários de Brasília

14 de junho (sábado)

Grupo A

21h – Inter Miami x Al Ahly – Hard Rock Stadium (Miami)

15 de junho (domingo)

Grupo A

19h – Palmeiras x Porto – Meltlife Stadium (Nova Jersey)

Grupo B

16h – PSG x Atlético de Madrid – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

23h – Botafogo x Seattle Sounders – Lumen Field (Seattle)

Grupo C

13h – Bayern de Munique x Auckland City – TQL Stadium (Cincinnati)

16 de junho (segunda-feira)

Grupo C

19h – Boca Juniors x Benfica – Hard Rock Stadium (Miami)

Grupo D

16h – Chelsea x León – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

22h – Flamengo x Espérance – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

17 de junho (terça-feira)

Grupo E

16h – River Plate x Urawa Red Diamonds – Lumen Field (Seattle)

22h – Monterrey x Inter de Milão – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

Grupo F

13h – Fluminense x Borussia Dortmund – Meltlife Stadium (Nova Jersey)

19h – Ulsan x Mamelodi Sundowns – Inter&Co Stadium (Orlando)

18 de junho (quarta-feira)

Grupo G

13h – Manchester City x Wydad Casablanca – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

22h – Al Ain x Juventus – Audi Field (Washington)

Grupo H

16h – Real Madrid x Al Hilal – Hard Rock Stadium (Miami)

19h – Pachuca x RB Salzburg – TQL Stadium (Cincinnati)

19 de junho (quinta-feira)

Grupo A

13h – Palmeiras x Al Ahly – Meltlife Stadium (Nova Jersey)

16h – Inter Miami x Porto – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Grupo B

19h – Seattle Sounders x Atlético de Madrid – Lumen Field (Seattle)

22h – PSG x Botafogo – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

20 de junho (sexta-feira)

Grupo C

13h – Benfica x Auckland City – Inter&Co Stadium (Orlando)

22h – Bayern de Munique x Boca Juniors – Hard Rock Stadium (Miami)

Grupo D

15h – Flamengo x Chelsea – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

19h – León x Espérance – Geodis Park (Tennessee)

21 de junho (sábado)

Grupo E

16h – Inter de Milão x Urawa Red Diamonds – Lumen Field (Seattle)

22h – River Plate x Monterrey – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

Grupo F

13h – Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – TQL Stadium (Cincinnati)

19h – Fluminense x Ulsan – Meltlife Stadium (Nova Jersey)

22 de junho (domingo)

Grupo G

13h – Juventus x Wydad Casablanca – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

22h – Manchester City x Al Ain – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Grupo H

16h – Real Madrid x Pachuca – Bank of America Stadium (Carolina do Norte)

19h – RB Salzburg x Al Hilal – Audi Field (Washington)

23 de junho (segunda-feira)

Grupo A

22h – Inter Miami x Palmeiras – Hard Rock Stadium (Miami)

22h – Porto x Al Ahly – Meltlife Stadium (Nova Jersey)

Grupo B

16h – Seattle Sounders x PSG – Lumen Field (Seattle)

16h – Atlético de Madrid x Botafogo – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

24 de junho (terça-feira)

Grupo C

16h – Benfica x Bayern de Munique – Bank of America Stadium (Carolina do Norte)

16h – Auckland City x Boca Juniors – Geodis Park (Tennessee)

Grupo D

22h – León x Flamengo – Camping World Stadium (Orlando)

22h – Espérance x Chelsea – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

25 de junho (quarta-feira)

Grupo E

22h – Inter de Milão x River Plate – Lumen Field (Seattle)

22h – Urawa Red Diamonds x Monterrey – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

Grupo F

16h – Mamelodi Sundowns x Fluminense – Hard Rock Stadium (Miami)

16h – Borussia Dortmund x Ulsan – TQL Stadium (Cincinnati)

26 de junho (quinta-feira)

Grupo G

16h – Juventus x Manchester City – Camping World Stadium (Orlando)

16h – Wydad Casablanca x Al Ain – Audi Field (Washington)

Grupo H

22h – RB Salzburg x Real Madrid – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

22h – Al Hilal x Pachuca – Geodis Park (Tennessee)

Fases Eliminatórias do Mundial de Clubes 2025

A saber, os líderes de cada grupo avançam para as quartas de final, dando início aos confrontos eliminatórios até a definição do campeão. Assim sendo, confira o cronograma das fases seguintes:

Oitavas de final: de 28 de junho a 1º de julho

Quartas de final: 4 e 5 de julho

Semifinais: 8 e 9 de julho

Quando será a final do Mundial de Clubes 2025?

Por fim, a final está marcada para o dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. O campeão poderá faturar até US$ 40 milhões na premiação direta, com ganhos totais que podem superar R$ 713 milhões. Os valores consideram também os bônus por desempenho ao longo da competição.

