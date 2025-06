Jornalistas projetam estreia dura de Ancelotti, mas com muita expectativa

A Seleção Brasileira encara o Equador nesta quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa. A partida marcará a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Canarinho. Contudo, o jogo promete ser duro. Pelo menos é o que projeta a imprensa brasileira.

Em conversa com o J10, alguns jornalistas que fazem parte da cobertura da Seleção Brasileira, projetaram um embate duríssimo contra a La Tri, segunda colocada na tabela das eliminatórias. Contudo, os repórteres também enxergam o Brasil com uma nova energia desde a chegada do técnico italiano.

A opinião dos jornalistas para a estreia de Ancelotti

Cahê Mota – GE

É importante a gente alinhas as expectativas e realidade. Porque realmente estamos em um ambiente de muita expectativa, ansiedade e confiança. Durante este ciclo inteiro é o que mais gera ansiedade para coisas boas acontecerem e a gente não pode transformar isso em frustração caso o Brasil não vença o Equador. Vale lembrar que nem o Tite conseguiu vencer no Equador. A gente fala que o Tite passava o carro em todo mundo aqui na América do Sul, por mais que fosse jogos em Quito, agora será em Guayaquil, mas é um adversário muito difícil. Equador é o segundo da tabela, mesmo começando a competição com três pontos a menos, mas dá uma noção do quão difícil é o adversário. Acho que vai ser um jogo equilibrado, de muita força física. Mas o principal é o torcedor não levantar muita expectativa imediata e ter uma frustração caso o Brasil não vença porque não será nenhum absurdo.

Eduardo Semblano – Fui Clear

Jogo duro. O Tite vendeu a América do Sul com uma facilidade, mas não está fácil, o trabalho que foi bem feito, muito consistente e fazia com que ficasse ”fácil” os jogos. Mas nunca foi fácil. 2002 foi uma dor de cabeça danada, 1994 também nas eliminatórias. E vai ser difícil, até engrenar. Vou ser sincero, sou fã do Ancelotti, um dos principais treinadores da história, mas não sei se ele vai conseguir fazer o que o Tite fez. Pode ser que não consiga, mesmo sendo um cara maior que o Tite. Então espero um jogo duríssimo. Espero que o trabalho dele gere uma mudança rápida. O momento era ruim, a gente não conseguia se achar dentro e fora. Que o Brasil pontue lá. É possível vencer, mas se pontuar é bem bacana e a gente vence o Paraguai aqui.

José Renato Ambrósio – SporTV

É um adversário que corre muito. Acho que pelo que eu senti das entrevistas que aconteceram, o Brasil chega com bastante expectativa, motivado e com elenco muito bom. Os jogadores também animados e querendo mostrar serviço para esta nova direção. Estou torcendo muito pela vitória, mas a expectativa é boa, dá para ganhar. Mas temos pouco tempo de trabalho do Ancelotti. Temos que ser realistas, a perspectiva é muito boa, eu sou um otimista no fim das contas.

