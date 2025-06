Botafogo entra em campo por sensação de dever cumprido. Entenda!

Botafogo cresce sob as ordens do técnico Renato Paiva - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Há duas semanas, Renato Paiva reuniu o elenco do Botafogo e cobrou “gabarito” nos três últimos embates antes do Super Mundial de Clubes da Fifa. O grupo, até agora, respondeu de forma positiva: venceu a Universidad de Chile e o Santos, ambos por 1 a 0, pela Libertadores e Campeonato Brasileiro, respectivamente. Nesta quarta-feira (4), contra o Ceará, pela décima rodada do Brasileirão, às 20h, o Mais Tradicional volta ao Estádio Nilton Santos para não deixar a tarefa incompleta e viajar, enfim, aos Estados Unidos com a sensação de dever cumprido, entre os seis melhores do Nacional.

“O jogo mais importante, neste momento, é o do Ceará. Eu não admito e não permito que alguém do grupo comece a pensar em Los Angeles, em Santa Bárbara, no Paris Saint-Germain ou no Atlético de Madrid. Há uma grande responsabilidade e eu sempre lhes disse. Três jogos, nove pontos. U. de Chile, que garantia a vitória e a classificação, a vitória sobre o Santos e o Ceará. Triunfos que fazem muito sentido. Caso contrário, não me ajuda naquilo que eu quero: melhorar a performance, a qualidade e os resultados da equipe”, explicou o Mister, em pergunta feita pelo Jogada10.

Vitória sobre o Santos não é parâmetro de desempenho

Iniciar o Mundial nas oitavas de final das Copas (Libertadores e do Brasil) e no G6 do BR-25 é a projeção de cenário ideal para o Botafogo. Um time forte nas três frentes é um argumento incontroverso para os executivos da SAF buscarem, no mercado, nomes que estejam à altura das ambições do clube. Enquanto convive com nomes de reforços pintando no clube e outros jogadores com partidas encaminhadas, o capitão Marlon Freitas expressou o tamanho da cobrança do chefe.

“Vai ser outro jogo difícil. O Ceará faz uma boa campanha. A torcida vai comparecer. Precisamos de mais um grande jogo e vamos lutar muito por isso. O que fizemos contra o Santos talvez não seja o suficiente para vencermos na quarta-feira. Foi um jogo mais truncado. Temos que encontrar a nossa melhor versão. É uma busca incansável. Mas estamos, agora, com a confiança lá em cima e no caminho certo para botar o Botafogo na primeira prateleira”, declarou Freitas.

Trinca do Paiva no Botafogo

O embate contra o Ceará também é a chance de o técnico Renato Paiva engatar pela primeira vez três vitórias consecutivas pelo Botafogo. No entanto, o Mister minimiza esta façanha individual e pensa somente no lado coletivo. Ao J10, o técnico português mostrou como é a sua linha de pensamento.

“O Renato Manuel Alves Paiva é o que menos importa nessa questão de três vitórias seguidas, cinco vitórias seguidas, zero. O Renato Manuel Alves Paiva fica orgulhosíssimo que a equipe ganhe, que o Botafogo ganhe, que a torcida fique feliz com essas vitórias, mesmo que não joguemos tão bem como foi na Vila Belmiro (contra o Santos). O importante é o impacto que estas vitórias geram. Primeiro, antes de tudo, satisfação e alegria na torcida, porque são eles que sofrem muito. Depois, que essas vitórias tragam ao grupo mais confiança. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor que trabalhar na incerteza das derrotas ou dos empates”, argumentou o treinador lusitano.

