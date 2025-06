Premiação do Mundial de Clubes: campeão pode faturar até R$ 709 milhões

O modelo de premiação para o Mundial de Clubes de 2025, ou a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, como prefere a entidade, prevê valores diferentes para representantes das confederações. Assim, cada um dos quatro clubes brasileiros classificados — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — receberá US$ 15,21 milhões (R$ 86,31 milhões) apenas pela participação na competição.

Ao mesmo tempo, o campeão do Mundial poderá acumular até US$ 125 milhões (R$ 709 milhões na cotação atual). Os clubes europeus, por exemplo, vão embolsar entre US$ 12,81 milhões (R$ 68,65 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 216, 69 milhões).

Em suma, a Fifa vai distribuir US$ 1 bilhão (R$ 5,67 bilhões) em prêmios. O modelo inclui um pilar de desempenho esportivo, no valor de US$ 475 milhões (R$ 2,6 bilhões), e um de participação, de US$ 525 milhões (R$ 2,9 bilhões). Todavia, haverá um fundo solidário inédito de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão), destinado a impulsionar o desenvolvimento do futebol de clubes em todo o mundo.

Por fim, o Mundial de Clubes 2025 contará com 32 equipes e será disputado em formato inédito, com fase de grupos, mata-mata e possibilidade de sete jogos para os finalistas.

Infantino e o Mundial de Clubes

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou que “o modelo de distribuição do Mundial de Clubes reflete o auge do futebol de clubes. E representa o maior prêmio em dinheiro para um torneio com fase de grupos e playoff”.

Ele também enfatizou que a entidade não reterá receitas:

“A Fifa não reterá nenhum financiamento para este torneio. Afinal, todas as receitas serão distribuídas ao futebol de clubes. Nem tocará nas suas reservas. Pois estas destinadas para o desenvolvimento global do futebol por meio das 211 Associações-membro da entidade.”

Premiação por fases do Mundial de Clubes 2025

Fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11,34 bilhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,67 milhões) por empate

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 42,55 milhões)

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 74,46 milhões)

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 119,14 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 170,20 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões (R$ 226,93 milhões)

Cotas por continente

Europa: de US$ 12,81 a US$ 38,19 milhões (R$ 72, 67 a R$ 216,66 milhões)

América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 86,31 milhões)

Concacaf: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

África: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 20,31 milhões)

