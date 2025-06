Equador x Brasil não terá estádio lotado para estreia de Ancelotti

A estreia de Carlo Ancelotti não será com um estádio lotado. Isso porque o Monumental de Guayaquil não poderá preencher toda sua capacidade máxima no duelo entre Brasil e Equador. A partida acontece nesta quinta-feira (05/6), às 20h, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Isso porque a seleção equatoriana sofreu uma punição por conta da reincidência de cantos discriminatórios das arquibancadas. Na partida contra a Venezuela, na última data Fifa, foram flagrados gritos homofóbicos de torcedores. A ”La Tri” recebeu uma sanção com uma multa financeira e 25% da arquibancada de uma partida como mandante fechada.

Assim, o Monumental de Guayaquil, que conta com uma capacidade máxima para receber cerca de 59 mil pessoas, poderá receber até 44 mil. Contudo, este não é o estádio que a seleção equatoriana costuma atuar.

O Equador está acostumado a atuar no Olímpico de Atahualpa, em Quito. A cidade, habitualmente, é a casa da seleção, que também manda seus jogos no estádio Casablanca, casa da LDU. Contudo, caso mandasse a partida no local, a lotação cairia para pouco mais de 26 mil espectadores.

A boa fase do Equador e também contando com a aparição da Seleção Brasileira e de Carlo Ancelotti no país, fizeram com que a Federação Equatoriana de Futebol mudasse o local da partida para Guayaquil. Além disso, alguns jogadores equatorianos vinham relatando à federação a preferência por atuar em jogos no nível do mar. Quito possui altitude de 2850 metros, diferentemente do local do jogo desta quinta-feira.

