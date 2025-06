Sob risco de banimento: julgamento de Lucas Paquetá é concluído na Inglaterra

Lucas Paquetá terá uma árdua missão pelos próximos dois meses: ser paciente na espera. Isso porque o julgamento que apura seu suposto envolvimento em manipulação esportivas se encerrou oficialmente nesta semana, na Inglaterra. O veredito, porém, só se tornará público entre 30 e 60 dias — prazo este que gerou incômodo na diretoria do clubes inglês. Os The Hammers contavam com uma resolução mais célere a fim de se alinhar com o planejamento de elenco.

Retomada no mês passado, a audiência teve início em março deste ano — quase um ano após o pontapé das investigações da Federação Inglesa de Futebol (FA). O brasileiro responde por quatro infrações graves à Regra E5.1 do regulamento disciplinar da FA. Há, ainda, duas violações à Regra F3, por suposta omissão de informações e documentos solicitados no processo.

A Federação alegar ter encontrado cerca de 60 apostas registradas em nome de pessoas ligadas à Ilha de Paquetá. A maioria com vínculo direto ao atleta e utilizando da mesma plataforma, a Betway, que patrocina o West Ham.

Detalhamento das acusações

A FA alega que o meia teria influenciado intencionalmente a própria conduta para facilitar apostas envolvendo cartões amarelos. Quatro partidas — todas da Premier League — estão sob suspeita de manipulação:

• West Ham 0 x 2 Leicester (12/11/2022): cartão amarelo por carrinho em Boubakary Soumare.

• West Ham 1 x 1 Aston Villa (12/03/2023): o meia acertou McGinn no círculo central, durante um contra-ataque.

• West Ham 3 x 1 Leeds (21/05/2023): o jogador derrubou Crysencio Summerville por trás.

• Bournemouth 1 x 1 West Ham (12/08/2023): dividiu uma bola aérea de forma considerada exagerada pela arbitragem.

Possíveis sanções para Lucas Paquetá

Tais infrações se concentram na Regra E5.1, que proíbe qualquer tentativa de influenciar aspectos de uma partida para fins impróprios. A FA entende que Lucas agiu com o intuito de beneficiar financeiramente terceiros por meio de apostas relacionadas às suas advertências em campo.

A federação também considera o descumprimento da Regra F3, que trata da obrigatoriedade de colaborar integralmente com investigações. Segundo o órgão, o meia não apresentou todos os documentos exigidos, o que agravaria sua situação disciplinar.

A legislação da FA não determina penas específicas para a Regra E5.1, mas precedentes indicam que casos dessa gravidade podem resultar desde uma suspensão mínima de seis meses até o banimento definitivo do futebol. “Lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome”, declarou o meia ao negar todas as acusações.

Impactos e próximos passos

O prazo para o veredito incomodou o West Ham, visto que o clube busca saber se poderá contar com o jogador na próxima temporada. Ainda assim, enquanto não há posicionamento oficial, o meia segue liberado para atuar normalmente.

Além disso, mesmo em caso de punição, o jogador poderá recorrer dentro da própria Federação Inglesa. Posteriormente, se necessário, o caso pode ser levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Há, ainda, a possibilidade da homologação da pena apenas no Reino Unido. Ou seja, Paquetá ficaria disponível para jogar por equipes de outros países.

Se a sanção seguir à Fifa, como ocorre habitualmente, a suspensão terá alcance e vigência global. Nesse cenário, o meia não poderia mais atuar profissionalmente.

Um caso que mudou rumos

O inquérito também causou impactos comerciais. Em 2023, o Manchester City chegou a encaminhar a contratação do meia por cerca de 80 milhões de libras. A negociação, entretanto, acabou interrompida pelo início das investigações. Assim, além do possível banimento, o atleta sofreu perdas financeiras significativas e viu um salto na carreira ser adiado de forma indefinida.