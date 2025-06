Botafogo encaminha acerto com goleiro da seleção sub-20 do Equador

O Botafogo segue ativo no mercado e busca reforçar seu elenco para o restante da temporada. Assim, o clube carioca encaminhou a contratação do goleiro equatoriano Cristhian Loor, de 19 anos. O jogador defendia as cores do Independiente del Valle, do Equador, e chega ao Alvinegro para se desenvolver na transição da base para os profissionais. A informação é do portal “ge”.

O arqueiro subiu para o elenco profissional logo após defender o Equador na disputa do Sul-Americano sub-20, em fevereiro. Por outro lado, ele ainda não atuou na equipe principal, mas esteve entre os relacionados em uma partida. Com a camisa da seleção sub-20 do Equador, o jogador foi titular em três jogos (um deles contra o Brasil).

Formado nas divisões de base do Independiente del Valle, Christian disputou o Mundial sub-17 e chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) para realização de exames e assinatura de contrato.

Por fim, o Botafogo conta, no momento, com quatro goleiros no elenco principal: John, Raul, Léo Linck, que faz tratamento de lesão no ombro, e Cristiano, que era do sub-20. Na equipe sub-20, por sua vez, o clube da Estrela Solitária tem em seu elenco os seguintes arqueiros: Rhyan Luca, Luiz Fabiano, Cleber Lucas e Matheus Lima.

