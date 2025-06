Jornal espanhol destaca ano de Arrascaeta, do Flamengo, e ‘alerta’ europeus

Arrascaeta em ação com a camisa do Flamengo na temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Restam menos de duas semanas para o início do Mundial de Clubes da Fifa, e um jogador do Flamengo ganhou destaque no jornal “AS”, da Espanha. Trata-se de Arrascaeta, que tem brilhado na temporada e aparece na publicação como forma de ‘alerta’ aos clubes europeus nos Estados Unidos.

Além disso, a publicação relembrou que clubes do Velho Continente, em diversos momentos, cogitaram a contratação do uruguaio e ressaltou a grande temporada do meia.

“Será a grande referência do time e poderá medir força a conjuntos do calibre do Chelsea”, destacou o jornal.

Afinal, o camisa 10 rubro-negro soma 18 participações diretas em gols em 26 jogos até aqui, sendo 12 bolas na rede e seis assistências para companheiros.

Ainda sobre o Rubro-Negro, o periódico citou a influência do técnico Filipe Luís, bem conhecido no futebol espanhol, na fase artilheira de Arrascaeta. Com mais liberdade, o meio-campista tem pisado ainda mais na área e passou a ser ainda mais decisivo com a camisa do Flamengo.

“O uruguaio se adapta à perfeição a este esquema com seu talento e inteligência tática e tem feito gols de todas as formas”, frisou o jornal “AS”.

Por fim, o Rubro-Negro está no Grupo D ao lado do Chelsea, da Inglaterra; Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A estreia, portanto, acontece no dia 16, em Filadélfia, às 22h (de Brasília), diante da equipe tunisiana. Antes disso, o uruguaio está com sua seleção para as Eliminatórias, que visam a Copa do Mundo de 2026.

