Palmeiras sofre quatro gols nos últimos jogos e defesa passa por instabilidade

A defesa do Palmeiras, antes muito bem avaliada, agora passa por um momento conturbado. Nos últimos dois jogos, o time sofreu quatro gols — dois do Flamengo, no Allianz Parque, e outros dois do Cruzeiro — nas derrotas recentes que o afastaram da liderança do Brasileirão.

É a primeira vez, em 2025, que o Palmeiras sofre essa quantidade de gols em partidas tão próximas. Esse número representa metade dos gols sofridos pela equipe de Abel Ferreira na competição até agora. O sinal de alerta está ligado, especialmente com a proximidade do Super Mundial de Clubes, que acontece em junho.

VEJA: Palmeiras avalia nova cirurgia para Paulinho após o Mundial de Clubes

Para o torneio internacional, recuperar a força do sistema defensivo é fundamental. Como se trata de uma fase de grupos em que apenas dois avançam por chave, o Palmeiras precisará estar sólido atrás. No Grupo A, o Verdão enfrentará o Porto, de Portugal, além de Al-Ahly e Inter Miami. A zaga titular pode voltar a ser a dupla Gustavo Gómez e Murilo, já que Murilo está em fase final de recuperação de lesão. Correndo por fora, Bruno Fuchs busca uma vaga na equipe.

Emprestado pelo Atlético, Bruno foi titular em oito dos dez jogos possíveis — e, com ele ao lado de Gómez, o time não sofreu gols. No entanto, durante a pausa da Data Fifa, o paraguaio será desfalque nos treinamentos do Palmeiras, já que foi convocado para defender sua seleção nas Eliminatórias. Em números gerais, o Verdão disputou 35 jogos em 2025 e sofreu 23 gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.