Governo do Rio patrocinará Botafogo, Flamengo e Fluminense no Mundial

Com a proximidade do Mundial de Clubes, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua secretaria de Turismo, patrocinará Botafogo, Flamengo e Fluminense na disputa do torneio. Nesse sentido, a competição, que acontece de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, será uma forma de projetar o futebol carioca para o mundo. A informação é do portal “UOL”.

Dessa forma, o aporte ao Rubro-Negro será de R$ 1 milhão. O poder público, então, mandará a quantia à chamada “Casa Flamengo”, que ficará em Orlando. Por lá, a equipe fará seu terceiro jogo na fase de grupos, contra o Los Angeles FC (EUA).

Por outro lado, a secretaria de Turismo não divulgou os valores destinados à Botafogo e Fluminense. No entanto, eles também serão alocados às ações de marketing do Alvinegro e do Tricolor.

Em solo norte-americano, o Glorioso fará a sua “casa” em Los Angeles, enquanto o Tricolor ficará a maior parte do tempo em Nova York e Miami.

Nesse sentido, o Governo do Rio de Janeiro pretende fazer, nesta quinta-feira (5), uma entrevista coletiva para divulgar a parceria com mais detalhes. Até o momento, sem horário definidos.

De acordo com a secretaria de turismo do estado, a iniciativa faz parte de uma estratégia inédita de promoção internacional. Ela visa aproveitar o alcance global do torneio e a força dos clubes cariocas.

