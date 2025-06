Pedida salarial ainda pesa mesmo após Vasco ‘esticar a corda’ por Léo Jardim

Léo Jardim tem se destacado com a camisa do Vasco, sobretudo nas cobranças de pênalti - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Um dos principais nomes do elenco do Vasco na temporada, Léo Jardim tem contrato até o fim da temporada e ainda não renovou. Afinal, as conversas se arrastam por mais de seis meses, e o goleiro já recusou quatro ofertas do Cruz-Maltino. Isso aconteceu devido ao desencontro entre os valores pedidos por ambas as partes (arqueiro pede quase R$ 1,5 milhão) e uma cláusula contratual. A informação é do portal “ge”.

Diante disso, a possível permanência do arqueiro se tornou uma verdadeira novela, ainda longe de chegar a um denominador comum e um final feliz para o clube carioca.

A principal discordância é em relação ao salário. Apesar dos ajustes e da longa negociação, a diferença entre o que o clube oferece e o que Léo Jardim pede ainda é significativa.

No momento, o Vasco acredita ter atingido seu teto na proposta mais recente. A oferta, portanto, é de aproximadamente R$ 800 mil mensais, com bônus por metas e contrato até 2030. Este seria o mesmo patamar salarial de outra estrela do elenco: Pablo Vegetti, que é um dos jogadores mais bem pagos do grupo e renovou no início do ano.

“Oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco”, disse Carlos Amodeo, CEO da SAF, depois do sorteio das oitavas da Copa do Brasil na sede da CBF.

Pedida de mais de R$ 1 milhão

O arqueiro, representado pelo empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, pede salário que poderia chegar a R$ 1,5 milhão. Isso o equipararia seus vencimentos ao de Philippe Coutinho (maior quantia do elenco).

Em campo, Jardim tem se destacado com frequência, sobretudo em cobranças de pênaltis. Ele foi herói na decisão por pênaltis que classificou o clube na Copa do Brasil. Cena esta que se repetiu em três fases diferentes da competição no ano passado. Desde que chegou ao clube, foi titular em 137 de 142 jogos possíveis.

Por fim, o clube sente-se seguro, pois poderá ativar a cláusula de renovação automática até dezembro do ano que vem. Isso acontecerá se o goleiro disputar 50% dos jogos nesta temporada, o que está perto de acontecer.

