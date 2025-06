Santos obtém alguns dos piores números entre os 20 times da Série A

O Santos disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, já que o CRB o eliminou na terceira fase da Copa do Brasil. O clube já trocou de técnico duas vezes em seis meses e, mesmo assim, apresenta alguns dos piores números entre os 20 times da Série A.

Segundo o site de estatísticas ‘Sofascore’, o Peixe venceu oito jogos, empatou sete e perdeu 12 em 2025. Esses resultados representam um aproveitamento de somente 38,3%. A equipe iniciou a temporada com Pedro Caixinha, passou por Cesar Sampaio e agora está sob o comando de Cleber Xavier. Em 27 partidas, marcou 32 gols e levou 29.

No Campeonato Paulista, o Santos chegou à semifinal. Mas, nos demais torneios, não obteve bons resultados. O time caiu cedo na Copa do Brasil e ocupa a 18ª colocação no Brasileirão, com oito pontos em 11 rodadas. Até agora, venceu dois jogos, empatou outros dois e perdeu sete. Está dois pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z-4.

Durante a pausa da Data Fifa, o Santos terá ao menos duas semanas para treinar antes de enfrentar o Fortaleza no dia 12 de junho, no Castelão. O Leão do Pici também está na zona de rebaixamento e lida com forte pressão por resultados desde o início do ano.

