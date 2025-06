Saiba quanto o Botafogo pretende pagar por Arthur Cabral

Cabral é a bola da vez para substituir Jesus no Botafogo - (crédito: Foto: Carlos Costa/AFP via Getty Images)

O Botafogo procura um substituto para o centroavante Igor Jesus e já tem um alvo no radar: Arthur Cabral, do Benfica. Os alvinegros também já estabeleceram um valor para comprar o jogador do clube português. Segundo o jornal “O Globo”, a proposta enviada aos lisboetas é de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões), com mais alguns bônus de variáveis.

Apesar de características diferentes de Jesus, Cabral é o nome que a SAF encontrou para substituir o artilheiro de 2025. O Botafogo o enxerga como uma solução imediata para suprir a saída do centroavante do Glorioso, de malas prontas para reforçar o Notthingham Forest, da Inglaterra, após o Super Mundial de Clubes da Fifa, a partir deste mês, nos Estados Unidos.

Cabral tem 27 anos. De férias, em Campina Grande, na Paraíba, ele aguarda o desfecho desta novela e o Glorioso sacramentar os trâmites da saída de Jesus.

Revelado pelo Ceará, Cabral tem passagens, além do Vozão, por Palmeiras, Basel (SUI), Fiorentina e Benfica. Ele conquistou um bicampeonato cearense e uma Taça da Liga pelo Encarnado.

