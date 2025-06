Três dias no jardim de R$ 60 mil: luxo marcará primeiro ano de Helena, filha de Neymar

A filha caçula de Neymar, Helena, reservou três dias no calendário de julho dedicados exclusivamente à celebração de seu primeiro ano de vida. Com encerramento previsto para ocorrer no “jardim encantado” da mansão de Rafaella Santos, irmã do atleta, o evento contará com uma decoração de mais de R$ 60 mil.

O evento acontecerá em julho, sem data oficializada, e se estenderá por três dias. As duas primeiras celebrações estão reservadas às pessoas mais próximas da família, num tom mais intimista. No terceiro — e último — dia, uma grande festa temática na mansão da madrinha Rafaella, com a proposta do “jardim encantado”.

Rafaella também participa diretamente da organização dos detalhes, ao lado de Amanda, mãe da bebê. A influenciadora e a irmã do atleta contrataram a decoradora Nicole Sarfaty, reconhecida no TikTok, para assinar o projeto visual da festa. Ela soma mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e possui trabalhos, voltados para experiências visuais sofisticadas, reconhecidos.

Projeto inclui estrutura completa

O pacote mais básico oferecido por Nicole inclui mesa de doces decorada, itens de locação, balões e suporte na montagem e desmontagem. Com pacotes a partir de R$ 11.500, os valores podem subir consideravelmente com a inclusão de itens extras. Como, por exemplo, lembrancinhas exclusivas, papelaria temática, ambientação floral, espaço kids e assessoria de fornecedores.

A depender da quantidade de convidados, do número de ambientes decorados e do nível de requinte, os custos podem ultrapassar R$ 60 mil. Segundo Leo Dias, Neymar arcará com o valor integral da celebração.

Jardim de Helena

O último ‘mêsversário’ da bebê, celebrado na terça-feira (03), também teve o jardim como base. Amanda Kimberlly chegou a compartilhar imagens do ensaio em um ambiente florido, com bolo em formato de coração. Arranjos coloridos ao redor da filha complementavam a decoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda kimberlly (@kimberamandaa)

Apesar do aniversário ocorrer oficialmente no dia 3 de julho, a família poderá antecipar as comemorações em uma semana. Isso porque o nascimento de Mel, filha de Neymar com Biancardi, está previsto para o mesmo período. Assim, a fim de evitar conflitos de datas, os organizadores consideram realizá-la antes da data.

Neymar investe além da decoração

O camisa 10 tem se movimentado para promover uma aproximação ainda maior com Helena em sua rotina. Não à toa, investiu cerca de R$ 5,5 milhões na compra de uma mansão para acomodar Amanda e sua filha. A residência, segundo Leo Dias, está situada no mesmo condomínio onde vive Rafaella Santos, irmã do astro e amiga pessoal de Kimberlly.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.