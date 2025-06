Além de Montoro, Vélez Sarsfield negocia outro meio-campista

O meio-campista Álvaro Montoro, mais novo reforço do Botafogo, não deve ser o único jogador desse setor de campo que o Vélez Sarsfield negociará na atual janela de transferências. Ao menos, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo.

De acordo com o profissional de imprensa, o Parma (ITA) tem um acordo verbal junto a representação da cidade de Buenos Aires para contratar Cristian Ordoñez. Nome esse de 20 anos que, assim como Montoro, se solidificou na equipe profissional após formação na base do Vélez Sarsfield.

Desde 2023 no time principal, Ordonez acumulou números da ordem de 90 partidas com um gol e seis assistências. No ano passado, temporada onde o clube foi campeão argentino depois de 11 anos, ele esteve entre os cinco atletas do plantel que mais atuaram, fazendo 48 aparições.

Com o avanço da negociação, o atleta tem viagem marcada para a Itália onde faria apenas os últimos trâmites burocráticos para sacramentar o negócio. Ou seja, os exames médicos e, não havendo qualquer imprevisto, a correspondente assinatura de contrato com validade prevista até 2030.

Na transação que tinha previsão de se concretizar desde o início do ano, a expectativa é de que o valor total seja de 8,5 milhões de dólares. Algo que, na atual cotação, tem equivalência de R$ 48,1 milhões. Desse modo, na soma da negociação recente de Álvaro Montoro com o Botafogo, o Vélez faturaria o equivalente a quase R$ 100 milhões.

