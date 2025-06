Fulham tem barca com a saída de doze atletas; Ex-Corinthians está na lista

Willian em ação com a camisa do Fulham durante a temporada 2024/25 - (crédito: Foto Alex Davidson/Getty Images)

De olho na próxima temporada (2025/26), o Fulham, da Inglaterra, fará uma barca com a saída de doze jogadores, com a presença de dois brasileiros. Assim, entre eles, está o meia Willian, de 36 anos, com passagem pelo Corinthians, que ficará livre no mercado a partir do fim do mês de junho.

Na última edição da Premier League, o jogador não foi muito utilizado pelo técnico Marco Silva. Ele, então, esteve em campo em 10 oportunidades, sem contribuições de gols ou assistências.

Outro brasileiro na lista

Quem também não seguirá no clube é o brasileiro Carlos Vinicius. Ex-Benfica e Tottenham. Nesse sentido, o atleta, de 30 anos, também ficará livre no mercado para acertar com qualquer equipe do mundo.

Além disso, na temporada passada, o atacante chegou a negociar com o Bragantino. Entretanto, o Fulham voltou atrás na transação na última hora, algo que frustrou a direção do Massa Bruta.

O brasileiro teve passagens pela base de Santos e Palmeiras. Em seguida, chegou ao futebol europeu há oito anos, quando iniciou a trajetória no futebol português com o Real Massamá.

Por fim, ele também atuou com a camisa do Napoli, Rio Ave e Monaco, antes de chegar ao Benfica, onde se destacou e chegou a ser artilheiro do Campeonato Português. Em 2020, chegou ao futebol inglês pelo Tottenham e depois no Fulham. Ele também teve passagens por PSV, da Holanda, e Galatasaray, da Turquia.

Confira os nomes da barca do Fulham Willian (meia)

Carlos Vinicius (centroavante)

Terry Ablade (atacante)

Luca Ashby-Hammond (goleiro)

Chris Donnell (meia)

Connor McAvoy (zagueiro)

Delano McCoy-Splatt (meia)

Imani Lanquedoc (meia)

Callum McFarlane (atacante)

Damon Park (zagueiro)

Stefan Parkes (zagueiro/lateral-esquerdo)

Luca Picotto (zagueiro)

Oscar Varney (goleiro)

