Vídeo: no Dia da Bicicleta, descubra quem realmente inventou a jogada no futebol

Considerada a jogada mais plástica do futebol, a bicicleta encanta torcedores em todas as partes do mundo.

Mas você sabe qual é a origem desse lance? E digo mais, se você falou que o brasileiro Leônidas da Silva, você tá muito enganado.

Leônidas da Silva, o Diamante Negro, exibiu pela primeira vez a jogada no dia 24 de abril de 1932, na goleada de 5 a 2 do Bonsucesso sobre o Carioca pelo Campeonato Carioca. Apesar da plasticidade do sucesso da jogada, Leônidas da Silva não estava fazendo absolutamente nada novo (veja o vídeo abaixo).

A jogada foi inventada 20 anos antes. Em 1914, o espanhol naturalizado chileno Ramón Unzuaga mostrou ao mundo pela primeira vez a jogada plástica. Foi em um jogo do Estrela do Mar, o seu time, da cidade de Talcahuano, no estádio El Morro. Inicialmente, deram à jogada o nome de ‘Chorera’, já que chamam o povo de Talcahuano por esse nome, que vem do dialeto Quíchua. ‘Choro’ significa molusco, já que Talcahuano é uma cidade portuária.

Dois anos depois, porém, rebatizaram a ‘Chorera’. Unzuaga, convocado para a seleção do Chile para a Copa América de 1916, de tanto mostrar essa jogada, encantou os jornalistas dos outros países, que a rebatizaram de ‘Chilena’.

Versão trágica

No entanto, existe uma outra versão para o surgimento do nome chilena, uma versão menos aceita, porém mais trágica. David Arellano, um dos fundadores do Colo-Colo, do Chile, apresentou a jogada pela primeira vez aos europeus durante um excursão do clube è Espanha e Portugal em 1927, 13 anos depois de Unzuaga.

Em um jogo contra o Real Unión de Valladolid, no dia 2 de maio, em uma disputa pelo alto, Arellano sofreu um choque com David Hornía. O impacto foi tão forte que ele rompeu o peritônio, camada que reveste o abdômen. Levaram-no para o hospital, mas ele faleceu no dia seguinte, aos 25 anos.

Seu corpo foi enterrado em Valladolid e repatriado posteriormente. Desde sua morte, o time usa uma faixa preta sobre o escudo como símbolo de luto eterno. O estádio Monumental, de propriedade do Colo?Colo, foi batizado de Estádio Monumental David Arellano.

