Hugo Souza detalha sentimento de volta à Seleção Brasileira: ???Gosto especial???

Hugo Souza retorna à Seleção Brasileira após sete anos e com moral. Ele teve atuações brilhantes pelo Corinthians, conquistou o título estadual e reconquistou seu espaço logo na primeira convocação de Carlo Ancelotti.

Na Seleção, Hugo disputará posição com Alisson, que deve ser o titular no jogo contra o Equador, na quinta-feira (5), e com Bento. O goleiro afirma que a volta tem um gosto especial. Aliás, a primeira vez que esteve com a Seleção principal foi em 2018, quando ainda jogava no sub-20 do Flamengo. Na época, Tite o chamou pensando no ciclo das Olimpíadas.

“Essa tem um gosto especial, claro. Por mais que seja a segunda, é a primeira consolidada como profissional, realmente em destaque. É uma situação totalmente diferente”, disse o goleiro.

“O gosto é diferente, o sabor é especial, porque é um sentimento de que eu realmente consegui, sabe? E isso torna especial por tudo que eu passei, por altos e baixos, e por conseguir, dentro desse último ano e meio, achar uma sequência, uma regularidade, manter um bom nível, desempenhar o melhor do meu futebol. Isso tornou tudo ainda mais especial”, destacou o atleta do Corinthians, em entrevista ao portal ‘ge’.

Com Hugo entre os convocados, o Brasil enfrentará o Equador nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Depois, encara o Paraguai na terça-feira, na Arena Itaquera — estádio onde o goleiro está acostumado a jogar desde 2024, quando chegou ao Corinthians.

