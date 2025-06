Dono de SAF: MP arquiva acusações e Justiça devolve dinheiro à empresa de Gusttavo Lima

O Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou a devolução de R$ 137.169,00 à empresa Balada Eventos e Produções — ligada a Gusttavo Lima, dono da SAF do Atlético Clube Paranavaí. A medida representa o desfecho da Operação Integration, iniciada em 2024, que apurava práticas de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar.

A Justiça impôs bloqueios patrimoniais durante a operação como forma de preservar recursos que poderiam estar associados a crimes financeiros. Entre os alvos estava a empresa do cantor, que teve seus valores retidos preventivamente. Em setembro de 2024, foi expedida uma ordem de prisão contra o artista — revogada 24 horas depois.

Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado solicitou o arquivamento do inquérito por ausência de provas concretas. Promotores não encontraram indícios de que as movimentações financeiras da empresa tivessem origem ilícita. Diante disso, a Justiça determinou a liberação dos bens bloqueados, incluindo o montante direcionado à Balada Eventos.

Gusttavo Lima adquire SAF do Paranavaí

O cantor já havia estreado como investidor no futebol paranaense antes mesmo da conclusão da investigação. A transação — estimada em R$ 3 milhões — ocorreu em fevereiro de 2024 e concedeu 60% da SAF do Atlético Clube Paranavaí ao artista. O negócio incluiu a quitação de dívidas, a maioria trabalhistas, e o compromisso de investir R$ 10 milhões anuais na equipe.

A ‘Vai de Bet’, empresa da qual o cantor é sócio, tornou-se patrocinadora master do clube logo após o negócio. O cantor divide negócio com a Full Sports e o empresário Fábio Lino, responsáveis pelos demais 40% das ações.

Apesar da compra e da proposta de reestruturação, o clube se manteve segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ainda assim, o planejamento envolve a construção de um novo centro de treinamento, reformas nos alojamentos e o desenvolvimento de uma academia de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atlético Clube Paranavaí (@acp_paranavai)

Riquelme brilha na campanha do ACP

O atacante Riquelme vai escrevendo seu nome no clube em meio às mudanças estruturais e gerenciais. No último domingo (01), ele marcou o gol de empate diante do Iguaçu, fora de casa, nos acréscimos. A atuação reforça a boa fase do atleta, que já havia balançado as redes na goleada contra o Patriotas por 4 a 0.

Em busca da titularidade absoluta, Riquelme já participou de seis das oito partidas da equipe na competição. Com o ponto conquistado em União da Vitória, o ACP chegou aos 14 pontos e manteve-se na vice-liderança da tabela. A próxima partida acontece no domingo (08), diante do PSTC, no Estádio Municipal Doutor Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.