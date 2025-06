América-MEX retoma interesse no atacante Wesley, do Internacional

Wesley volta a entrar no radar do América do México, mesmo longe de estar em seu melhor momento pelo Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional corre o risco de perder mais uma peça no seu setor ofensivo. Diferentemente das lesões, o atacante Wesley voltou a despertar o interesse do América do México, de acordo com o jornal “Recordo”. A propósito, ainda não houve uma sinalização oficial do clube mexicano.

Inclusive, esta seria a segunda tentativa de o América contratar o camisa 21 do Colorado. O clube mexicano já havia se esforçado em adquirir Wesley na última janela de transferências. Contudo, as negociações não progrediram. Segundo a mídia mexicana, o nome do atacante foi uma sugestão de Paulo Victor, ex-goleiro com passagem pelo Grêmio.

Atualmente, o profissional atua como assistente técnico de André Jardine na comissão técnica da equipe mexicana. Se realmente o interesse evoluir para uma oferta, o América precisará fazer uma investida que se encaixe no valor que o Colorado entende como o ideal.

Para liberar Wesley, o Inter quer uma quantia mínima que gire em torno de 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões). O atual contrato do atacante com o Internacional expira em dezembro do ano que vem. O jogador, aliás, não vive o seu melhor momento no time como na segunda parte da última temporada. Wesley até foi decisivo em algumas oportunidades nos compromissos de 2025, mas não conseguiu repetir o desempenho anterior. Afinal, até o momento, ele marcou somente um gol em 25 partidas no ano.

Atacante esteve perto de deixar o Internacional ao fim da última temporada

Em dezembro de 2024, o atleta já esteve próximo de deixar o Colorado. Isso porque uma proposta do Krasnodar agradou ao clube gaúcho. Contudo, dívidas impediram a concretização do negócio. No caso, débito com o Cruzeiro quando adquiriu o camisa 21. Além de não ter cumprido acordo com a própria agremiação russa pela contratação de Wanderson. O Internacional ainda precisa pagar 250 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão). A propósito, o atleta não defende mais o time gaúcho, e sim, a Raposa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook