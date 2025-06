Ex-zagueiro da Seleção, Lúcio recebe alta 20 dias após acidente doméstico

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, deixou o hospital em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (4). Ele recebeu alta depois de 20 dias do acidente doméstico que o deixou com 18% do corpo queimado.

Lúcio relatou que o incidente ocorreu na residência de um dos seus amigos, em Brasília. Uma pessoa teria jogado álcool na lareira ecológica pensando que estivesse apagada. Houve uma explosão e as chamas atingiram um dos braço, pernas e rosto do zagueiro. Em seguida, a companheira do ex-jogador sugeriu que ele pulasse na piscina.

“Momento especial, agradecer a todo Brasil pela torcida, reza, pensamentos positivos. Foi um marco na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave, foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento grande. Depois de 20 dias, não tinha passado um tempo tão longo no hospital, hoje é o dia de voltar para casa e dar continuidade na recuperação porque o caminho é longo”, celebrou Lúcio em entrevista ao programa ‘Encontro’, da TV Globo.

Período de recuperação do ex-defensor da Seleção

Lúcio deu entrada no hospital, no dia 15 de maio, em Brasília. No caso, uma semana depois de comemorar o seu aniversário de 47 anos. Até que no dia 21 do mesmo mês, o antigo jogador foi transferido para uma instituição de saúde na capital gaúcha. A mudança tinha como objetivo ficar próximo de parte da sua família que vive em Porto Alegre. No período de recuperação, Lúcio exibiu nas suas redes sociais alguns momentos da sua recuperação. Entre essas situações, o tratamento na câmara hiperbárica, equipamento que antecipa a cicatrização, além das atividades de fisioterapia.

O ex-zagueiro, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2000, pendurou as chuteiras há cinco anos. Ele deslanchou em sua passagem pelo Internacional em 2000. A regularidade e o bom desempenho permitiram uma transferência para o futebol alemão, mais especificamente para o Bayer Leverkusen. Posteriormente, o ex-jogador atuou pela Inter de Milão e Juventus, ambas na Itália, e retornou à Alemanha, onde defendeu também o Bayern de Munique. Nestas três equipes acumulou passagens marcantes. Seus últimos momentos nos gramados foram no futebol candango. Afinal, os dois últimos clubes da sua trajetória profissional dizem respeito a Gama e Brasiliense.

