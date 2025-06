Câmera flagra infração de trânsito com Ferrari de Neymar em SP; veja o vídeo

A Ferrari Purosangue de Neymar Jr., avaliada em R$ 7,5 milhões, chamou atenção de paulistas ao ser flagrada cometendo uma infração de trânsito por volta das 07h17 da manhã. Isso porque câmeras de segurança identificaram o veículo parado sobre a faixa de pedestres entre as ruas Itapeva e São Carlos do Pinhal, nas imediações da Avenida Paulista.

Embora os vidros escurecidos tenham impedido a identificação de quem estava ao volante, a CNN Brasil confirmou que o carro pertence ao camisa 10 do Santos. Nota-se, no vídeo, uma pedestre precisou contornar o veículo para atravessar a via. Conforme o artigo 183 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar sobre a faixa de pedestres implica em multa de R$ 130,26, além da perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A aparição mais recente do astro no veículo, registrada pela imprensa, ocorreu no dia 17 de maio. Na ocasião, o astro estacionou o carro em uma churrascaria local para encontrar com amigos.

Modelo exige mais do que dinheiro

Importado recentemente, o modelo Purosangue chegou ao Brasil pelo Porto de Santos em maio. O veículo integra uma remessa que incluiu também unidades dos modelos Porsche Panamera, 911 e 718.

A Ferrari, que alcança 725 cavalos de potência, exige que os compradores atendam critérios específicos definidos pela própria fabricante. Assim, não basta apenas possuir os R$ 7,5 milhões estimados para adquiri-lo.

Neymar e os luxos sobre rodas

O astro não parou na Ferrari e também adicionou uma Porsche 911 GT3 RS à sua coleção em abril deste ano. O modelo, avaliado em pouco mais de R$ 2 milhões, foi importado pela concessionária Stuttgart e registrado em nome de uma das empresas do jogador. O IPVA do carro, com registro no estado de São Paulo, está estimado em R$ 85.574,80.

Ainda no campo dos veículos de alto padrão, o craque também possui um helicóptero com design personalizado, incluindo estofados inspirados no personagem Batman. A aeronave ficou conhecida pelos deslocamentos desde sua volta ao Santos e possui capacidade para nove passageiros, além do piloto.

Situação contratual

O momento profissional do astro não contrasta com a serenidade da vida luxuosa que leva. Isso porque o vínculo com o Peixe se encerra no dia 30 e ainda não há qualquer definição sobre a possível renovação. Caso não estenda sua permanência, o camisa 10 não vestirá mais a camisa do Santos nesta temporada.