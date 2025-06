Grêmio intensificará planejamento físico para Amuzu e Cuéllar

A nova comissão técnica do Grêmio já identificou as prioridades para o período da paralisação da temporada. No caso, a equipe liderada pelo treinador Mano Menezes dedicará maior parte dos esforços para aprimorar a parte física do meio-campista Cuéllar e do atacante Amuzu. O objetivo é prepará-los para ter condições de apresentar uma melhor performance no segundo semestre.

Como ambos chegaram do exterior, eles não alcançaram a plena condição física em meio à maratona exaustiva de jogos. A nova comissão técnica também fez uma avaliação que os antigos profissionais, comandados por Gustavo Quinteros, deixaram um déficit físico, com poucas atividades que se concentraram em trabalhos de força.

Segundo o estudo, a equipe anteior colocou em prática um planejamento que frequentemente costumam ser efetuados na Argentina. Contudo, o entendimento é que a estratégia foi falha pela exigência pelo que o futebol brasileiro necessita. A propósito, se acredita que esta carência física foi uma das razões para as diversas contusões que Amuzu e Cuéllar sofreram. O meio-campista retornou ao Brasil depois de longo período na Arábia Saudita. Já o atacante veio da Bélgica. Inclusive, as características para conseguir desempenhar a performance de alto nível tem uma dependência menor com relação à parte física.

Comissão técnica identifica falhas

Além disso, a avaliação da comissão técnica de Mano Menezes avalia que a estreia do volante colombiano queimou etapas. Afinal, o entendimento é que Cuéllar não estava totalmente pronto. A chegada do jogador foi badalada, com sua apresentação no dia 20 de janeiro, na condição de principal contratação da temporada. A sua primeira partida em sua passagem pelo Grêmio ocorreu dez dias depois, em duelo contra o Monsoon. Na sequência, Cuéllar não conseguiu corresponder às expectativas até o momento. A propósito, antes de concretizar sua chegada ao Imortal, o volante negociou também com o Fluminense, ex-equipe de Mano Menezes.

Na oportunidade, o comandante tinha um plano diferente para o meio-campista. A intenção era realizar uma pré-temporada especial, que teria duração de quatro semanas. Cenário semelhante ao que o jogador passará no período da parada na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes. O cronograma foi traçado também levando em consideração que Cuéllar já finalizará tratamento de uma contusão muscular na perna direita, que sofreu em maio.

