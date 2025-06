Presidente do Fluminense esbanja confiança para o Mundial: ‘Disputar de igual para igual’

Mário Bittencourt no vestiário do Fluminense após a vitória sobre o Internacional - (crédito: Foto: Reprodução/FluTV)

Após o triunfo sobre o Internacional, no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Assim, o elenco, que ganhou folga até esta quinta-feira (5), chega com moral. Ainda mais com os últimos resultados e o bom início de trabalho de Renato Gaúcho. O presidente Mário Bittencourt, então, apareceu no vestiário do Beira- Rio e esbanjou confiança no grupo.

“Aproveitar as palavras do Arias, quando ele entrou aqui (no vestiário), falou: vamos repetir isso nos Estados Unidos. Nós vamos viver um sonho lá, um sonho de estar disputando a primeira Copa do Mundo de Clubes. Para alguns jogadores, como Thiago (Silva), já jogou Copa do Mundo, o Arias certamente vai jogar a próxima Copa do Mundo de Seleções pela Colômbia. Mas aqui nós temos jovens, temos jogadores experientes que não tiveram essa oportunidade. Então, que a gente saia com esse espírito, sabendo que é muito difícil lá, mas nós vamos lá para ganhar”, disse.

“Nós vamos lá para ganhar. Tem 32 times, é uma Copa do Mundo, é um mata-mata e nós vamos lá para ganhar. Se vamos ganhar, eu não sei, mas vamos lá para ganhar. Não acha que eu estou saindo daqui para passear, nós vamos lá para disputar de igual para igual com quem for e f*”, completou.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Tricolor viaja em voo fretado, que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.

Em seguida, o time enfrenta o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, joga em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.