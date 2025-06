Estádio que terá jogos do Flamengo no Mundial passa por troca de gramado

O estádio do Philadelphia Eagles, o Lincoln Financial Field, recebeu grama nova. O local terá duas partidas do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clube da Fifa. Para atender o regulamento do torneio, o gramado da arena norte-americana passa por um processo de troca, com 95% de grama natural e 5% artificial.

O estádio trocou o gramado propício ao futebol americano para um com piso favorável ao “soccer”. Ele é chamado de HERO Hybrid Grass.

O gramado, aliás, teve desenvolvimento através de uma parceria com a Universidade do Tennessee e a Universidade Estadual de Michigan. A Fifa e os Eagles, portanto, chancelaram o projeto.

Reformulação nas cadeiras

O estádio também passou por mudanças nas cadeiras. A ação tem como meta se adequar às medidas do futebol, passando dos 66 metros por 100 metros que os Eagles atuam para os 68 metros por 105 metros determinados pela Fifa. O Lincoln Financial Field, aliás, tem capacidade para mais de 67 mil pessoas.

O Flamengo jogará no estádio contra o Esperánce, da Tunísia, dia 16, e Chelsea, da Inglaterra, dia 20. O Rubro-Negro fecha sua participação na fase de grupos dia 24, diante do Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Além de receber seis jogos do Mundial de Clubes (dois do Flamengo), o The Linc também sediará confrontos da Copa do Mundo 2026. Ou seja, a competição entre clubes será um grande teste para receber o maior torneio de seleções do mundo.

