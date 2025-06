Ancelotti coloca à prova retrospecto positivo de estreias na carreira

O mundo do futebol deve voltar seus olhares para Guayaquil nesta quinta-feira (5), quando Carlo Ancelotti fará sua primeira partida no comando da Seleção Brasileira. O Brasil encara o Equador, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E logo em seu primeiro embate, o treinador italiano terá que colocar um retrospecto positivo em jogo. Afinal, tem apenas uma derrota nas 11 partidas de estreia de um trabalho ao longo da sua carreira.

Ao todo, são cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Assim, Ancelotti ostenta um aproveitamento de 60,6%, e desde 1996 ele não tem uma estreia negativa. Afinal, o único revés aconteceu ainda pelo Parma, há 29 anos, na derrota para o Pescara na Copa da Itália.

Além disso, ele estreou com vitória no Reggiana, Bayern de Munique, Napoli e nas duas passagens pelo Real Madrid. O treinador. contudo, empatou nas primeiras partidas que fez no comando do Milan, Juventus, Chelsea, PSG e Everton.

A última estreia de Ancelotti foi no Real Madrid, ainda em 2021, na qual goleou o Alavés por 4 a 1. Agora, o italiano coloca todo este retrospecto a prova contra o Equador em seu primeiro trabalho com seleção.

Ancelotti também terá estreia em solo brasileiro

Depois do embate em Guayaquil, Ancelotti fará sua primeira partida em solo brasileiro. Afinal, na próxima terça-feira (10/6), o Brasil encara o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa.

