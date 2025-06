São Paulo estuda contratação do atacante Carlos Vinícius

De olho em reforçar o elenco para o restante da temporada, o São Paulo estuda a contratação do centroavante Carlos Vinícius. O jogador está livre no mercado depois de deixar o Fulham, da Inglaterra. Além disso, o atleta se encaixa no perfil do Tricolor por ser um reforço interessante e que chegaria sem custos.

O principal motivo para o São Paulo se interessar na contratação de Carlos Vinícius é por conta das poucas opções no setor. Isso porque Calleri sofreu uma grave lesão no joelho direito e só deve retornar no ano que vem. Assim, André Silva assumiu a titularidade, mas vem atuando em todas as partidas, descansando apenas quando está suspenso.

Seu reserva imediato é Ryan Francisco. O jovem ganhou destaque após ser o craque do São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, mas ainda não conseguiu convencer Zubeldía para ter mais minutos. Assim, o Tricolor vê importante trazer mais um atleta para fazer sombra para André Silva.

O Tricolor entende que é possível superar as questões financeiras, o maior problema no negócio, para contratar Carlos Vinícius. O objetivo é fazer uma proposta nos próximos dias para que o centroavante reforce o elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

Carlos Vinícius perdeu espaço na última temporada, já que fez apenas quatro partidas e não balançou as redes. O atacante passou pela base de Santos e Palmeiras e está na Europa desde 2018. Ele já atuou em equipes importantes do Velho Continente como o Benfica, de Portugal, o Napoli, da Itália, o PSV, da Holanda, o Tottenham, da Inglaterra, e o Galatasaray, da Turquia.

