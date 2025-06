Botafogo inaugura mais uma loja oficial no Rio de Janeiro

Novas camisas do Fogão já estão à venda no Nova América - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo )

O Botafogo não perdeu tempo. Assim, no embalo do lançamentos das novas camisas oficiais e da próximidade com o Super Mundial de Clubes da Fifa, inaugurou mais uma loja física no Rio de Janeiro. A nova Botafogo Store fica no Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Del Castilho (Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126), próxima, aliás, do Estádio Nilton Santos.

Segundo o próprio clube, o espaço, em formato temporário de pop-up, foi montado em tempo recorde: apenas dez dias para gerar receita, fortalecer a presença da marca e atender a uma antiga demanda dos torcedores da região. A versão permanente, aliás, já está em fase de obras. A ideia do Botafogo é inaugurá-la nos próximos meses.

A proximidade com o metrô, o grande fluxo de público e a concentração de centros empresariais foram outros fatores que impulsionaram a empreitada do Alvinegro na Zona Norte.

“Estamos muito confiantes na consolidação e expansão da Botafogo Store nesta temporada. A abertura da nossa primeira loja na Zona Norte cria mais um canal para alavancar receitas”, destacou Bruno Arouca, Gerente de Merchandising do Mais Tradicional.

Além do Nova América, o Botafogo tem outras unidades da Botafogo Store no Rio de Janeiro. As outras duas são a de General Severiano e a do Barra Shopping.

