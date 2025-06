Técnico da Argentina comenta chegada de Ancelotti ao Brasil: ‘Ele melhora tudo’

Carlo Ancelotti virou assunto mundial após fechar para ser o novo comandante da Seleção Brasileira. A chegada do treinador vem sendo comentada por muitos, até mesmo no rival vizinho. Afinal, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, opinou sobre a chegada do italiano à Canarinho em entrevista coletiva nesta quarta-feira (04/6).

O atual campeão do mundo elogiou a chegada do ex-Real Madrid ao comando do Brasil e entende que a Amarelinha pode crescer ainda mais de patamar com o treinador.

“A princípio, me parece muito boa (a chegada de Ancelotti). Se ele não for o melhor, está entre os melhores dos últimos tempos. Ele vai aumentar ainda mais a hierarquia da Seleção Brasileira. Creio que será muito bom para eles. É o tipo de treinador que melhora tudo. Que seja muito bem-vindo. Não há questão de nacionalidade para dirigir uma seleção”, disse Scaloni.

Contudo, deu tempo de Scaloni brincar um pouco sobre a chegada de Ancelotti, ao ser questionado como seria ver um treinador de outra nacionalidade comandar a Argentina.

“Se (a chegada de Ancelotti) é o pontapé inicial (para a chegada de treinadores europeus à América do Sul), que seja… Mas tomara que não façam com a Argentina (risos)”, brincou.

A Argentina encara o Chile, nesta quinta-feira (05/6), às 22h, no estádio Nacional de Santiago, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. No mesmo dia, mas às 20h, Ancelotti estreia pela Seleção Brasileira contra o Equador, no estádio Monumental de Guyaquil.

