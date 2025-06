Flamengo confirma chegada de Jorginho para fazer exames e assinar contrato

Jorginho chega para ser o reforço do Flamengo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Alex Pantling/Getty Images)

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (4) como será a logística para a chegada do volante Jorginho, que estava no Arsenal, ao Rio de Janeiro. O jogador será reforço do time carioca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a sequência da temporada do Rubro-Negro.

De acordo com o clube carioca, Jorginho tem previsão de chegada no Rio de Janeiro no início da manhã de sexta-feira (6), às 5h35, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O desembarque acontecerá em área alternativa e sem atendimento à imprensa.

Após isso, Jorginho irá direto para o Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos. Em seguida, o atleta terá uma reunião com José Boto, diretor técnico do Flamengo. O jogador, afinal, deve assinar com o clube por três temporadas.

Jorginho integrará a delegação do clube carioca na viagem aos Estados Unidos, local da disputa do Mundial de Clubes. A estreia do Flamengo na competição está marcada para acontecer no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia, às 18h (de Brasília).

O atleta nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Isso porque embarcou para a Itália muito jovem e por lá defendeu as cores de Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli. Na sequência da carreira, se destacou pelo Chelsea e assinou com o Arsenal, ambos da Inglaterra. Vale lembrar que o jogador é naturalizado italiano e defende a Azzurra, campeã da Euro de 2020.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.