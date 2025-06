Confira a lista de inscritos do Fluminense para o Mundial de Clubes

O Fluminense enviou a lista de inscritos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Com isso, o Tricolor inscreveu 31 jogadores para a competição e ainda tem quatro vagas “reservadas” para futuros reforços. O prazo final de inscrição será no dia 10, com o fechamento da janela extra de transferências. A informação dos nomes é do portal “ge”.

“Precisamos deixar em aberto porque devemos trazer alguns jogadores. O prazo de inscrição é muito curto, de 1 a 10 (de junho). Não está sendo fácil por vários motivos, como muitos jogadores de férias. Nós vamos lá para disputar, mas não posso, dentro da filosofia de seis anos de trabalho, destroçar o clube para frente para concorrer com algo que é impossível de concorrer (faturamento dos europeus)”, disse o presidente Mário Bittencourt ao podcast “Setor Sul”.

Ainda sobre a lista, três jovens promessas de Xerém, da geração 2007, estão presentes entre os relacionados. Os meias Wallace Davi e Isaque, e o atacante Riquelme, que treinam com o elenco profissional. Os dois últimos, por sinal, tem tido oportunidades com o técnico Renato Gaúcho.

Durante a participação no podcast, o presidente do Fluminense revelou que fez sondagens por Neymar e Cristiano Ronaldo. Contudo, não teve sucesso. O jogador do Santos, por exemplo, ficou lisonjeado com a oportunidade, mas pretende aproveitar o período do Mundial para se recuperar fisicamente. Já o craque português, por sua vez, não pretende jogar no futebol brasileiro.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Tricolor viaja em voo fretado, que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.

Em seguida, o time enfrenta o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, joga em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Marcelo Pitaluga

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Fuentes e Renê

Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Freytes, Ignacio e Manoel

Meias: Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Wallace Davi, Ganso, Isaque, Lezcano e Lima

Atacantes: Paulo Baya, Arias, Keno, Lavega, Serna, Canobbio, Cano, Everaldo, Riquelme

