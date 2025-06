De volta à Seleção, Danilo critica planejamento da CBF: ‘?? uma bagunça’

De volta à Seleção Brasileira, o zagueiro Danilo, que atua no Flamengo, detonou o planejamento da CBF desde a Copa do Mundo de 2022. O atual capitão acredita que a equipe canarinha não tem chances de conquistar o Mundial, mas projeta uma melhora com a chegada do técnico Carlo Ancelotti.

“Hoje acredito que o Brasil não tem condição de ser campeão mundial. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da Seleção Brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora, administrativamente nós estamos entregues a não sei o quê”, disse Danilo em entrevista à Romário TV.

Danilo destacou a necessidade de blindagem do elenco da Seleção diante das críticas dos torcedores. Além disso, o defensor opinou sobre a construção de resultados.

“Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem as coisas possam melhorar muito. Que passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo o que está acontecendo extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta”, disse antes de complementar.

“Falar: “Ah, o Brasil ganhou de 2 a 0, mas jogou mal”. Meu irmão, ganhou. “Ah, o Brasil não está jogando bem”. Eu também quero jogar bem, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, entre não ganhar e jogando um futebol maneiro ou ganhar jogando bem, eu prefiro ganhar. Desculpa, eu sou desses”, completou o jogador.

Danilo elogia Ancelotti

O zagueiro também teceu elogios ao novo comandante da Seleção Brasileira e espera que jogadores possam entregar mais dentro de campo.

“Como história de treinador, como troféus conquistados, como respeito, não tem o que falar. E eu acredito que ele vai recuperar algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Seja nas dinâmicas de campo, de jogo, em confrontos com a arbitragem, em confronto com os outros treinadores e os outros jogadores. E também pelo externo, a questão administrativa, aquilo que o mundo vê da Seleção Brasileira”.

O Brasil tem dois compromissos nos próximos dias. Pelas Eliminatórias, a Seleção enfrenta o Equador nesta quinta-feira, às 20h, em Guayaquil, e encara o Paraguai na terça, às 21h45 (horários de Brasília).

