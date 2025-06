Fernando Diniz avalia jogadores da base do Vasco

Destaque do Vasco no sub-20, o atacante GB treinou pela primeira vez com o time principal do Vasco na última terça-feira (04), sob o comando de Fernando Diniz.

Além do atacante, outros nomes também estão sendo avaliados por Diniz durante o período. Por exemplo, Phillipe Gabriel, Paulinho Silva, Lyncon, Euder, Zuccarello e Ramon Rique.

GB, de 20 anos, teve uma venda frustrada ao Fenerbahçe em fevereiro, por causa de um problema no joelho detectado nos exames médicos. Posteriormente, chegou a treinar separado, voltou ao sub-20 e virou destaque do time vascaíno na categoria, com nove gols em 18 partidas.

Fernando Diniz é conhecido por trabalhar bastante com as categorias de base ao longo da carreira. Em seu início de trabalho no Vasco, o treinador promoveu o zagueiro Luiz Gustavo ao time titular e demonstra uma atenção especial com Rayan, que vem ganhando cada vez mais protagonismo no time.

No próximo dia 12/6, o Vasco volta a jogar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca enfrenta o São Paulo. Depois, o a equipe de Diniz terá um período de dez dias de férias e voltará as atividades na semana do dia 22 para retomar a preparação para o restante da temporada.

Cria da base, Philippe Coutinho negocia futuro com o Vasco

Philippe Coutinho tem o Aston Villa da Inglaterra, como dono de seus direitos federativos, e pode retornar ao futebol inglês caso a negociação com o Vasco não tenha um final feliz. Pedrinho, presidente do clube carioca, tem interesse na continuidade do jogador, mas já declarou que não pode fazer promessas.

Por outro lado, Coutinho se habituou a comentar o assunto nas entrevistas. Ele sempre ressalta que o foco está em ajudar o Vasco em campo. O próprio meia, aliás, cogita uma rescisão amigável junto ao Aston Villa, clube ao qual tem vínculo até 30 de junho de 2026. Isso porque o desejo do camisa 10 é continuar no Brasil.

