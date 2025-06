Tempestade com granizo atrasa semifinal da Liga das Nações

Tempestade com granizo na Allianz Arena, em Munique, atrasa partida entre Alemanha e Portugal - (crédito: Foto: Lars Baron/2025 Getty Images)

Uma forte tempestade com direito a chuva de granizo atingiu a Allianz Arena, em Munique, pouco antes da semifinal da Liga das Nações entre Alemanha e Portugal nesta quarta-feira (4).

Os goleiros das duas seleções já estavam no gramado, aquecendo, quando o tempo virou rapidamente. A chuva intensa e a queda de granizo forçaram os jogadores a voltar para os vestiários. Com isso, o aquecimento foi interrompido e a vai sofrer um atraso de, no mínimo, 10 minutos.

O duelo entre Alemanha e Portugal, que vai definir o primeiro finalista da Liga das Nações, estava previsto para começar às 16h (de Brasília). Em caso de empate no tempo regulamentar, a prorrogação ou os pênaltis vão decidir a vaga na final. Espanha e França disputam a outra semifinal em Stuttgart, na Alemanha.

Além disso, a tempestade com granizo chamou a atenção por ocorrer às vésperas do verão europeu, que começa oficialmente em 21 de junho e vai até 22 de setembro.

