Europa que nada! Arrascaeta mira mais conquistas pelo Flamengo

Destaque do Flamengo e com status de ídolo, Arrascaeta não sonha mais em jogar por um clube da Europa. Aos 31 anos, o uruguaio destacou que é difícil em chegar uma proposta do futebol internacional por conta da idade. Assim, o craque quer seguir brigando por títulos com a camisa rubro-negra.

“A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia, eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo”, disse em entrevista à RomárioTV.

Arrascaeta já é multicampeão com o Flamengo. São duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

Elogios a Filipe Luís

O Flamengo, aliás, é o atual líder do Brasileirão, e está classificado às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Para Arrascaeta, que é o atual artilheiro da competição nacional, o técnico Filipe Luís está no caminho certo no comando da equipe rubro-negra.

“Ele está dando certo (como treinador). É um cara que se dedica muito. Ele tem sua forma de pensar, sua maneira de jogar. Não é fácil começar como ele começou no Flamengo, conquistando tantas coisas. Ele vai errar porque é um cara novo. Acredito que ele tem um patamar muito grande para melhorar ainda”, analisou o camisa 10 do clube.

Ele também afirmou que separa a amizade da relação de trabalho. O jogador, assim, revelou uma visita do treinador em setembro do ano passado, antes de assumir o cargo.

“Eu tento tirar a parte humana da parte do trabalho aqui dentro. Eu tenho respeito pelo Filipe, meu amigo fora do campo. Mas sou cobrado como todos os meus companheiros. Acredito que ele é um cara que entende muito bem isso. Quando ele foi anunciado no Flamengo, ele foi na minha casa uns dias antes e conseguimos conversar. Eu falei para ele: “Se eu não estou bem, eu não vou jogar. Eu vou separar o trabalho do amigo”. O respeito é uma das coisas principais na vida”, destacou.

Agora, o Flamengo muda o foco e vai iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. A delegação rubro-negra, portanto, viaja no dia 11 de junho para os Estados Unidos. O time carioca, afinal, estreia contra o Esperánce, às 22h, no dia 16 de junho, na Filadélfia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.