Sport comunica demissão do técnico António Oliveira

Menos de um mês depois de ser anunciado pelo Sport, o técnico António Oliveira não comanda mais a equipe pernambucana. Afinal, nesta quarta-feira (4), o Leão utilizou as redes sociais para anunciar a saída do português e de sua comissão técnica.

Oliveira, aliás, durou apenas quatro jogos no comando do Sport. Foram três derrotas e um empate, o que gera um aproveitamento de apenas 8,3%. Além dele, deixam o clube os auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

Passagem relâmpago

António Oliveira assumiu o Sport após a saída do compatriota Pepa, que deixou o clube depois da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

A estreia de António, então, foi logo na partida seguinte, contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro. O placar não foi animador: derrota por 4 a 0 em casa. Depois, novo revés, desta vez por 2 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão.

Assim, o time voltou a atuar na Ilha, em busca de sua primeira vitória. No entanto, apesar do gol cedo de Barletta, o Leão sofreu o empate do Internacional, ficando no 1 a 1 e frustrando novamente a torcida. Sua última partida foi em derrota por 1 a 0 para o Mirassol, no último domingo (1º).

Dessa forma, o Sport segue na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos em 11 rodadas. O time é, afinal, o único que ainda não venceu no certame, ostentando o pior ataque (cinco gols), o segundo pior saldo (-13) e o maior número de derrotas (oito).

Confira o anúncio do Sport

O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o Clube comunica… pic.twitter.com/AqxO178t9j — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 4, 2025

