Vini, Rodrygo, Savinho e mais: 11 brasileiros aparecem entre os jogadores mais valiosos do mundo

Vini Jr aparece no top 10 dos jogadores mais valiosos do mundo - (crédito: Divulgação/Real Madrid)

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES) apontou que 11 brasileiros estão no ranking dos jogadores com maior valor de mercado no futebol mundial. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (4) e conta com Vini Jr no top 10.

Dos 11 brasileiros, o destaque é para Vini Jr, que aparece na sétima posição, avaliado em R$ 837,5 milhões. Além disso, Rodrygo vem na 11°, Savinho em 22°, Gabriel Martinelli em 41°, Raphinha em 48°, Estevão e Endrick na sequência, em 49° e 51° respectivamente, depois João Pedro em 73°, Lucas Beraldo em 81°, Murillo em 83° e por fim, Evanilson, em 90°. Dentre os nomes, apenas Estevão ainda atua no Brasil – ele vive os últimos momentos como jogador do Palmeiras antes de defender o Chelsea.

Além de Estevão, outros três jogadores fora dos cinco principais campeonatos europeus – Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, aparecem na lista: Dois deles atuam em Portugal, Samu Aghehowa e Viktor Gyökeres. O outro nome, portanto, é Jhon Durán, que joga atualmente na Arábia Saudita.

A lista, portanto, tem Lamine Yamal, jovem atacante do Barcelona, como primeiro na lista, ou seja, ele é o jogador mais valioso no mercado. Ele, que renovou recentemente seu vínculo com o clube espanhol até 2031, tem avaliação em 402,3 milhões de euros.

Além dos brasileiros, o ranking ainda traz nomes como Haaland, Bellingham, Mbappé, Musiala, Pedri, Cole Palmer, Julián Álvarez e Florian Wirtz, que completam o top 10 global.

Vale ressaltar que 42 nomes na lista atuam no futebol inglês, enquanto a liga espanhola ocupa a segunda posição, com 19 representantes. Por outro lado, apesar da ampla presença da Premier League, o time com mais jogadores no ranking é o Paris Saint-Germain, com 11 jogadores.

