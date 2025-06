Zagueiro Cacá é assaltado antes de treino do Corinthians

O zagueiro Cacá, do Corinthians, foi vítima de um assalto, nesta quarta-feira (4), no bairro do Tatuapé, em São Paulo. O jogador estava em seu carro indo almoçar quando foi abordado por dois homens, supostamente armados, e teve o aparelho celular roubado. A informação inicial foi do “ge”.

O atleta já registrou um Boletim de Ocorrência na polícia e avisou à diretoria do clube alvinegro. O episódio, que não teve agressão física, aconteceu um pouco antes da reapresentação do elenco corintiano no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas tiveram folga de dois dias após o empate sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena.

O Corinthians, que terá semana livre para treinos por conta da data Fifa, dará início à preparação para o jogo contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na próxima quinta-feira (12), a partir das 20h (de Brasília), em Porto Alegre.

Cacá chegou ao Corinthians em 2024, por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão. Em janeiro deste ano, o clube acertou a compra definitiva do zagueiro.

