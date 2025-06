Cruzeiro recebe propostas e Lautaro Díaz e Mateo Gamarra podem deixar a equipe

O Cruzeiro pode ter duas saídas da equipe nos próximos dias: Lautaro Díaz e Mateo Gamarra. Reformulando o elenco, o Vitória fez propostas de empréstimos pelo atacante e zagueiro. Os dois jogadores não estão sendo muito aproveitados pelo técnico Leonardo Jardim.

Lautaro Díaz chegou a Raposa no meio da última temporada. Neste período, o argentino marcou dois gols em 24 partidas. No entanto, o contrato entre o jogador e o clube mineiro vai até o fim de 2028.

Nesta temporada, o atacante atuou em 16 jogos, totalizando 506 minutos em campo e marcou os dois gols que tem pela equipe. Ele fez seis partidas da Copa Sul-Americana e quatro na Série A.

Por outro lado, Mateo Gamarra, de 24 anos, chegou ao Cruzeiro por empréstimo. O Athletico desembolsou R$17 milhões no início de 2024 para contar com o zagueiro, que não firmou na equipe paranaense e chegou a Raposa. No entanto, ele é a quarta opção de Leonardo Jardim na zaga. Nesta temporada, atuou em apenas cinco partidas.

Aliás, o Cruzeiro já pretende buscar outro zagueiro no mercado. Dessa forma, a situação do paraguaio no clube fica ainda mais complicada. Assim, os dois jogadores podem deixar a Raposa em breve.

