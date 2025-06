Eliminatórias da ??sia podem ter mais 4 classificados à Copa: Veja onde assistir

Nesta quinta-feira (5/6), será disputada a penúltima rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é grande, pois até quatro seleções podem garantir a classificação para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. Afinal, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália estão entre as equipes que podem se juntar aos já classificados Japão e Irã, dependendo dos resultados desta rodada.

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

Atualmente, a terceira fase das Eliminatórias conta com três grupos de seis equipes. Os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa:

A – Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

B – Mas os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

C – Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Grupo A: Emirados e Uzbequistão em jogo decisivo

Neste grupo, o Irã já está classificado com 20 pontos e enfrenta o Qatar, que é o quarto colocado com 10 pontos. O Qatar precisa ao menos manter essa posição para seguir vivo por um lugar na repescagem. Enquanto isso, Uzbequistão e Emirados Árabes Unidos se enfrentam em um confronto direto pela segunda vaga direta. Os uzbeques têm 17 pontos e garantem a classificação com um empate. Mas os Emirados, com 13 pontos, precisam vencer para levar a decisão para a última rodada.

O outro jogo é Coreia do Norte x Quirguistão. Os norte-coreanos já estão eliminados. Mas o Quirguistão, com seis pontos, ainda tem chances matemáticas de avançar para a quarta fase.

Jogos do Grupo A (TV que fará a transmissão)

13h00 – Emirados Árabes x Uzbequistão (ESPN3 e Disney+)

15h15 – Qatar x Irã (Disney+)

15h15 – Coreia do Norte x Quirguistão (Disney+)

Classificação

1º – Irã – 20 pontos (classificado para a Copa)

2º – Uzbequistão – 17 pontos

3º – Emirados Árabes – 13 pontos

4º – Qatar – 10 pontos

5º – Quirguistão – 6 pontos

6º- Coreia do Norte – 2 pontos (eliminada)

Grupo B: Quatro Seleções lutam pelo G2

A disputa no Grupo B está totalmente aberta. Afinal, Coreia do Sul (16 pontos), Jordânia (13), Iraque (12) e Omã (10) ainda têm chances reais de avançar. Omã recebe a Jordânia em um duelo direto. Assim, se vencer, encosta nos líderes. Por outro lado, se a Jordânia triunfar, pode se classificar de forma antecipada, desde que o Iraque tropece.

O Iraque, por sua vez, joga em casa contra a líder Coreia do Sul. Mesmo com alguns tropeços recentes, os sul-coreanos precisam de uma vitória – ou até mesmo um empate – para garantir a vaga.

No outro confronto, Kuwait e Palestina se enfrentam tentando manter vivas as pequenas esperanças de uma delas terminar em quarto lugar e seguir na competição.

Jogos do Grupo B

13h – Omã x Jordânia (Disney+)

15h15 – Kuwait x Palestina (Disney+)

15h15 – Iraque x Coreia do Sul (Disney+)

Classificação

1º – Coreia do Sul – 16 pontos

2º – Jordânia – 13 pontos

3º – Iraque – 12 pontos

4º – Omã – 10 pontos

5º – Palestina – 6 pontos

6º – Kuwait – 5 pontos

Grupo C: Austrália e Arábia Saudita disputam vaga direta

O Japão já garantiu vaga com 20 pontos e visita a Austrália, segunda colocada com 13 pontos. A Austrália precisa vencer para manter a vantagem e garantir a classificação, especialmente se a Arábia Saudita, com 10 pontos, bater o Bahrain fora de casa.

Ainda há disputa pela quarta posição. Indonésia (9 pontos) enfrenta a China, lanterna com 6, mas ainda com chances matemáticas. Ou seja: se vencer, a China entra na briga pela vaga na repescagem.

Jogos do Grupo C

8h10 – Austrália x Japão (Disney+)

10h45 – Indonésia x China (Disney+)

13h – Bahrain x Arábia Saudita (Disney+)

Classificação

1º – Japão – 20 pontos (classificado)

2º – Austrália – 13 pontos

3º – Arábia Saudita – 10 pontos

4º – Indonésia – 9 pontos

5º – Bahrain – 6 pontos

6º – China – 6 pontos

