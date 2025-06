Ex-Botafogo, PSG e Benfica, Valdo revela seu favorito para o Mundial de Clubes

O ex-meia Valdo, que defendeu grandes clubes na carreira, além da Seleção Brasileira, deu entrevista ao site oficial da Fifa, divulgada nesta quarta-feira (4) pela entidade máxima do futebol. Ele, afinal, possui história com ao menos três participantes do Mundial de Clubes, torneio chancelado pela Fifa e que começará no próximo dia 14.

Segundo o ex-craque – hoje, aos 61 anos -, um de seus antigos clubes surge como um dos favoritos. Trata-se do PSG, atual campeão da Uefa Champions League. Ele defendeu as cores do time parisiense entre 1991/92 e 1994/95.

“O PSG é um dos favoritos. É a hora certa, chegou a hora deles. O PSG é forte em todos os aspectos. Eles trabalham bem como um coletivo agora, o que não acontecia antes”, afirmou ao site da Fifa.

LEIA MAIS: Premiação do Mundial de Clubes: campeão pode faturar até R$ 709 milhões

Outro clube que Valdo defendeu na Europa foi o gigante Benfica, de Portugal. Ele analisou o ano do time português, que ficou com o vice da Liga Portugal e da Taça de Portugal, além do troféu da Taça da Liga – sua única conquista na temporada.

“Eles têm enfrentado dificuldades durante toda a temporada. O final da temporada serviu apenas como confirmação disso. Foi um ano de altos e baixos. O Mundial de Clubes não será fácil para o Benfica. O Boca Juniors vai dificultar a vida deles. Tive a chance de jogar contra o Boca várias vezes. Mesmo que você esteja fazendo uma boa temporada, não importa: ainda é o Boca”, analisou.

Botafogo terá dificuldades no Mundial de Clubes

Último time da carreira de Valdo, entre 2003 e 2004, o Botafogo é um dos times que representarão o Brasil no Mundial de Clubes. Ele aponta a dificuldade que o Glorioso terá, já que caiu em um grupo com dois europeus de alto grau de dificuldade: o próprio PSG, além do Atlético de Madrid.

“Tudo pode acontecer no futebol, mas vai ser uma tarefa muito difícil. É completamente diferente (jogar contra dois times europeus). Não consigo descrever em palavras, mas a preparação deles é de outro nível. Dá para ver em campo. Vou dar um exemplo: quando eu era técnico no Brasil, o Santos jogou contra o Barcelona. As pessoas diziam que, com o Neymar em campo, o Santos acabaria com eles. Eu disse que eles poderiam começar com dois gols de vantagem e eu ainda apostaria no Barcelona – o Santos não tocaria na bola. Aí as pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo: ‘Quão errado eu estava?'”, disse.

Valdo emendou, salientando que o fato do técnico do Botafogo ser português pode ser de mais valia para o Glorioso.

“Vai ser muito difícil para eles, mas eles têm um técnico europeu (Renato Paiva) que entende a realidade do futebol europeu. Faz muito calor no Rio. Você não treina com a mesma intensidade porque não consegue. É completamente diferente na Europa. Ele entende e sabe como eles podem atacar, como podem defender. Mesmo assim, será uma tarefa extremamente difícil para eles. Acho que os jogadores estarão cientes disso”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.