Julio Furch pede rescisão de contrato e deve deixar o Santos nesta janela

A passagem do argentino Julio Furch pelo Santos está perto do fim. Afinal, o centroavante, de 35 anos, solicitou a rescisão de contrato, algo que o Peixe desejava no início da temporada. Agora, as duas partes aguardam o avanço na questão jurídica para encerrar o vínculo, segundo o “ge”.

Furch ainda não atuou pelo Santos nesta temporada, não sendo relacionado pelo ex-técnico Pedro Caixinha no Campeonato Paulista e Brasileirão. A chegada de Cléber Xavier mudou um pouco o cenário para o centroavante, que acabou reintegrado aos treinos junto aos companheiros.

Dessa maneira, o atacante deixou de treinar em horários alternativos e passou a frequentar o CT Rei Pelé junto aos demais jogadores do Santos. No entanto, com a abertura da janela de transferências, pediu a rescisão de contrato.

O jogador tem vínculo com o Santos somente até o fim da temporada. Desde 2023 na equipe, são 63 partidas e nove gols. No ano passado, Furch brigou pela condição de titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, sofreu com inúmeras lesões que o impediram de ter uma sequência de partidas.

Atualmente, o Santos conta com Tiquinho Soares e Deivid Washington como principais nomes para a função de centroavante. Caso Neymar renove contrato, poderá também atuar como um falso 9, mais centralizado no centro do ataque do Peixe.

