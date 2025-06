Jogador mais caro da história do City fica de fora da lista para o Mundial de Clubes

Grealish passou a ser usado com menos frequência e perdeu espaço com Guardiola - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, vai deixar Jack Grealish fora da lista de convocados para o Mundial de Clubes. A informação é do jornal britânico ‘The Telegraph’ e pode indicar que o meia de 29 anos está de saída do clube. Grealish é o jogador mais caro da história do City. Ele chegou ao time em 2021, vindo do Aston Villa, por 117 milhões de euros.

Em sua primeira temporada, teve bom desempenho e foi peça importante na conquista do triplete: Premier League, Champions e Copa da Inglaterra.

Mas o cenário mudou na última temporada. Grealish passou a ser usado com menos frequência e perdeu espaço no elenco. Além disso, ele sequer foi relacionado por Guardiola para a partida decisiva contra o Fulham, na última rodada da Premier League. Na ocasião, o City precisava vencer para garantir vaga na próxima edição da Champions.

Assim, após essa partida, Guardiola foi direto ao comentar a situação do jogador.

“O Jack (Grealish) é quem precisa decidir se quer ficar. Mas ele sabe o que precisa melhorar”, disse o treinador, em tom crítico.

Por fim, o Manchester City está no Grupo G do Mundial de Clubes, ao lado da Juventus, Wydad Casablanca (Marrocos) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos).

