Jorginho terá maior salário da história do Flamengo; veja valores

O volante Jorginho chegará ao Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (6) para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo. O vínculo do ex-Arsenal será por três temporadas e será o atleta mais bem remunerado na história do clube carioca. A informação é do jornalista André Hernan, do “Uol”.

O jogador receberá R$ 109 milhões em 37 meses de contrato. Desta maneira, será R$ 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, imagem e todos encargos. Assim, ele deixa para trás Bruno Henrique e Alex Sandro. Ambos ganham na casa de R$ 1,8 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas.

Jorginho rescindiu antecipadamente o contrato com o Arsenal para jogar o Mundial de Clubes. Além disso, ele abriu mão de aproximadamente 500 mil libras (R$ 3,8 milhões na cotação atual) do que tinha para receber dos Gunners.

Jorginho integrará a delegação do Flamengo na viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia do Rubro-Negro na competição está marcada para acontecer no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, o atleta, aliás, nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ele começou a ganhar destaque no sub-16 do Verona, da Itália, em 2007. Seis anos depois, ele foi para Napoli e ainda defendeu Chelsea e Arsenal. Naturalizado italiano, Jorginho, assim, também defendeu a seleção azurra 57 vezes.

