Botafogo negocia com atacante Luka Jovi??, do Milan

Além de tentar a contratação de Joaquin Correa, da Inter de Milão e de Arthur Cabral, do Benfica, o Botafogo também negocia com o atacante Luka Jovi?, do Milan e com passagem pelo Real Madrid. A ideia da diretoria alvinegra é ter um jogador substituto de Igor Jesus, que vai para o Nottinham Forest, da Inglaterra, após a realização do Mundial de Clubes. O clube coloca o jogador como “plano A” e está otimista por uma resposta positiva. A informação inicial é do “O Globo”.

A SAF do Botafogo vê o atacante europeu de 27 anos como plano A para o ataque, mesmo com a negociação com Arthur Cabral. Luka chegaria ao clube sem custos, já que seu contrato com os italianos termina no próximo dia 30. Já a proposta feita aos portugueses foi de 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 64 milhões), com bônus que podem levar o valor até 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões).

Luka Jovi? não teve grande temporada pelo Milan. Na última temporada, como reserva no ataque, fez quatro gols em 17 jogos. Antes de chegar ao clube rubro-negro, o jogador se destacou pela Fiorentina em 2022/2023. Antes disso, passou pelo Real Madrid, onde não conseguiu se firmar. Ele chegou ao clube merengue por 63 milhões de euros como nome promissor do futebol europeu em 2019.

O atacante, por fim, tem grande história pela seleção sérvia. Afinal, ele 44 jogos e 11 gols pela seleção sérvia, tendo disputado a última Eurocopa e a Copa do Mundo de 2022.

